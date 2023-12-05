СМИ нашли фото Кисиды с главой структуры, связанной с "Церковью объединения"

Религиозную организацию обвиняют в вымогательствах в отношении ее последователей

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Газета Asahi опубликовала полученную ей фотографию премьер-министра Японии Фумио Кисиды со встречи с бывшим председателем Палаты представителей Конгресса Ньютом Гингричем, на которой также запечатлен глава японского филиала Федерации за всеобщий мир (UPF) Масаёси Кадзикури, который имел дружественные связи с религиозной организацией "Церковь объединения". Последняя замешана в скандале вокруг убийства бывшего японского премьера Синдзо Абэ.

На снимке, помимо них, также запечатлен бывший глава американского отделения "Церкви объединения", один из руководителей UPF Майкл Дженкинс. Встреча, как отмечает Asahi, проходила в штаб-квартире Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии 4 октября 2019 года. Кисида тогда занимал пост главы политического совета ЛДП.

Комментируя публикацию фотографии, Кисида заявил, что ему "не известно, кто еще присутствовал на его встрече с Гингричем". "Даже если такая фотография и имеется, это не меняет моего восприятия", - сказал он журналистам.

"Церковь объединения" обвиняют в вымогательствах в отношении последователей, которых заставляли делать пожертвования и покупать у самой организации различные товары. По некоторым оценкам, причиненный финансовый ущерб составляет около 2,4 млрд иен ($16 млн по текущему курсу). Следователи в течение года собрали около 5 тыс. улик, подтверждающих противоправные действия "Церкви объединения".

В случае удовлетворения окружным судом Токио иска, поданного властями Японии, "Церковь объединения" потеряет статус религиозной организации и лишится связанных с ним преференций, в частности налоговых послаблений. В то же время организация все равно сможет продолжить свою деятельность в качестве частной компании. Японское законодательство предусматривает роспуск религиозной организации и лишение ее соответствующего статуса в том случае, если суд посчитает ее деятельность "несущей вред общественному благосостоянию".

Особое внимание к организации приковано после того, как бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил.