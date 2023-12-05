Из сектора Газа на родину вернулись еще 130 граждан Турции

Большинство из них - пожилые люди, женщины и дети

СТАМБУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Очередная группа из 130 граждан Турции вернулась на родину из сектора Газа в ночь на вторник. Самолет авиакомпании Turkish Airlines с ними прибыл в Стамбул из Каира в 02:30 местного времени, сообщил телеканал TRT Haber.

Большинство прибывших в Турцию составляют пожилые люди, женщины, дети и нуждающиеся в медицинской помощи.

По данным властей Турции, вывоз порядка тысячи ее граждан из Газы, а также на лечение жителей Палестины, проходит в координации с Египтом и Израилем. В Турцию доставлены как ее граждане и жители самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, так и свыше 100 пациентов из больниц палестинского анклава с сопровождающими их лицами. В основном это онкобольные, дети и подростки.