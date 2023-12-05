Более 3,1 тыс. грузовиков стоят в очередях на польско-украинской границе

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что больше всего машин скопилось на КПП "Шегини" - 1,1 тыс. единиц

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. фур ждут проезда в очереди на польско-украинской границе в сторону Украины. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"К сожалению, ситуация на границе с Польшей не меняется. Продолжается блокировка четырех пунктов пропуска. Это именно те пункты, которые могут пересекать грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонны. По состоянию на утро сегодня в очередях по всем этим четырем направлениям в сторону Украины стоят более 3,1 тыс. грузовиков", - сказал Демченко в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

По его словам, больше всего машин скопилось на КПП "Шегини" - 1,1 тыс. единиц, а также на КПП "Рава-Русская" - 850 грузовых автомобилей. "Движение грузовиков из-за блокировки границы уменьшилось в 10 раз", - подчеркнул спикер.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.

Такая же ситуация наблюдается и на границе со Словакией. С 1 декабря Союз автоперевозчиков Словакии проводит бессрочную блокаду единственного КПП на границе с Украиной. В настоящий момент ожидание в очереди для украинских фур составляет пять дней, очередь из машин растянулась примерно на 20 км.