В ДР Конго заявили, что страна обеспечит прозрачность голосования на президентских выборах

Обвинения в коррумпированности грядущего голосования являются "пропагандой оппозиции", рассказал лидер страны Феликс Чисекеди

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Действующий глава Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди заявил, что на грядущих выборах президента будет обеспечено честное и прозрачное голосование. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Участие в выборах свободное", - сказал он, добавив, что обвинения в коррумпированности грядущего голосования являются "пропагандой оппозиции, к которой прислушивается мировое сообщество".

Чисекеди утверждает, что вокруг выборов в Африке всегда есть эти предрассудки - на Западе думают, что в Африке обманывают избирателей.

"Когда же дело касается Франции или США, мы слышим оправдания: "Нет, все хорошо, все в порядке". Но про Африку говорят в другом ключе", - добавил он.

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно, в октябре избирком одобрил список из 24 человек.

На пост президента страны баллотируются действующий глава государства Феликс Чисекеди, а также кандидаты от оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года врач Денис Муквеге и бывший губернатор провинции Катанга Моиз Катумби.

Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей. Срок президентского мандата - пять лет. Конституция ограничивает двумя сроками время нахождения политика на президентском посту. Голосование за президента ДРК совпадет с началом выборов в законодательные, провинциальные и муниципальные органы власти, для участия в которых были зарегистрированы тысячи кандидатов.