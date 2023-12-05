США оснастят подлодки противокорабельными ракетами Tomahawk для противодействия КНР

Их разместят на субмаринах классов Los Angeles и Virginia с 1 октября 2024 года, передает Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. ВМС США в 2024 году начнут вооружать свои подводные лодки ракетами Tomahawk варианта Maritime Strike, предназначенными для поражения надводных целей. Это станет очередным шагом в развитии американской программы противодействия КНР на море, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ее руководителя Джона Херси.

По его информации, ракеты будут размещены на подводных лодках классов Los Angeles и Virginia с 1 октября 2024 года. В среднем они смогут нести от 12 до 40 ракет. Tomahawk также будут дополнительно модифицированы: их оборудуют новой системой наведения, которая позволит "поражать подвижные морские цели".

Указанные мероприятия станут частью усилий Вашингтона по наращиванию военного потенциала для противодействия Военно-морским силам КНР, особенно в районе острова Тайвань, отмечает агентство, При этом график перевооружения американских ВМС совпадает со сроками реализации программы Пентагона Replicator, в соответствии с которой США намерены в августе 2025 года завершить размещение масштабной группировки беспилотных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

О размещении ракетных комплексов США в АТР

Ранее генерал армии США Чарльз Флинн анонсировал переброску ракет средней дальности Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk в АТР, которая запланирована на 2024 год. Известно, что ракеты наземного базирования будут размещены в регионе, однако генерал не раскрыл конкретных сроков их развертывания, а также места дислокации.

Китайская газета Global Times отметила, что ранее, в соответствии с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между СССР и США в 1987 году, Вашингтон не мог размещать баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты и ракетные пусковые установки дальностью от 500 до 5 500 км. Однако бывший президент США Дональд Трамп объявил в 2019 году о выходе США из соглашения и впервые запустил программу размещения ракет в АТР в рамках своей стратегии сдерживания Китая. Нынешнее развертывание новых вооружений свидетельствует о том, что США готовятся к наихудшему сценарию - военному конфликту между Пекином и Вашингтоном, заключила газета.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.