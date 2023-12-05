Казахстан заявил о готовности созвать переговоры по соглашению о мерах доверия на Каспии

Как уточнил заместитель премьера-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу, они могут пройти в начале 2024 года в Астане

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы созвать очередной раунд переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии в начале 2024 года в Астане. Об этом заявил заместитель премьера-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главами МИД прикаспийских государств.

Он отметил, что затягивается исполнение поручения глав государств по соглашению о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии. "Казахстан исходит из необходимости создания механизмов контроля над вооружениями на море, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественные и качественные пределы. В целях исключения в будущем гонки вооружений предлагаем определить и изложить в проекте соглашения конкретные, четкие меры доверия. Казахстан в этой связи готов созвать третий раунд переговоров по проекту соглашения в начале следующего года в Астане", - сказал Нуртлеу.

Он отметил, что важной задачей остается вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, так называемой Актауской конвенции. "Как известно, условием ратификации Актауской конвенции является согласование в пятистороннем формате методики установления прямых исходных линий. Полагаем, на данном этапе рабочей группе высокого уровня следует сконцентрировать усилия на согласовании этого документа с учетом интересов всех сторон. Призываем стороны проявить конструктивизм и найти сбалансированное решение", - пояснил глава МИД Казахстана.