В Кишиневе фермеры вывели колонну тракторов на улицы, требуя господдержки

Полицейские не препятствуют протестующим и пытаются перенаправить городской транспорт на объездные дороги

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Фермеры вывели тракторы на улицы Кишинева с требованием увеличить поддержку аграрного сектора, который пострадал из-за засухи и падения цен на сельхозпродукцию. Как передает корреспондент ТАСС, колонна из нескольких десятков единиц техники, включая тяжелые сельскохозяйственные машины, двигается по главным улицам молдавской столицы под звуки клаксонов. Акция спровоцировала автомобильные пробки в городе с населением около 1 млн человек. Сотрудники полиции не препятствуют протестующим, пытаясь перенаправить городской транспорт на объездные дороги.

Ранее исполнительный директор ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь заявил, что переговоры с правительством не дали результатов. Фермеры добиваются введения моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличения субсидий.

Летом 2023 года фермеры на тракторах уже блокировали движение в центре Кишинева. Они настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, который, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.