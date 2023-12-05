Politico: Мишель сократит визит в КНР из-за угрозы Орбана блокировать прием Украины в ЕС

По данным газеты, у главы Европейского совета в КНР "не будет закрытой линии связи, по которой он мог бы вести переговоры с европейскими лидерами с уверенностью, что его не слушает Китай"

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель вдвое сократит свой визит в Китай на саммит ЕС - КНР 7-8 декабря, чтобы срочно обсудить с лидерами Евросоюза угрозу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать начало переговоров о приеме Украины в сообщество. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в Евросовете.

Издание подтвердило информацию, что Орбан 4 декабря направил Мишелю письмо, в котором призвал "не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины на саммит [лидеров Евросоюза 14-15 декабря], поскольку очевидное отсутствие консенсуса приведет к провалу".

"Мишель вернется в Брюссель сразу после первого дня переговоров в Китае, чтобы продолжить консультации с лидерами ЕС", - отметил источник издания. По его словам, в Китае у Мишеля "не будет закрытой линии связи, по которой он мог бы вести переговоры с европейскими лидерами с уверенностью, что его не слушает Китай". На прошлой неделе Мишель уже провел с Орбаном безрезультатные переговоры по этой теме в Будапеште.

Ранее агентство Bloomberg приводило выдержку из письма Орбана Мишелю, в котором венгерский премьер заявлял, что, "учитывая текущий уровень политической и технической подготовки", ожидания о принятии решения по началу переговоров "не обоснованы". По мнению Орбана, "Евросовет не может принимать ключевые решения" по Украине, пока ЕС не достигнет согласия в отношении единой стратегии. Орбан также пригрозил заблокировать на саммите план Еврокомиссии выделить Киеву €50 млрд на 2024-2027 годы. Для того чтобы собрать эту сумму, Еврокомиссия призвала все страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет ЕС.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать официальный переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной об их приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Запуск таких переговоров не предопределяет их успех, этот процесс никак не ограничен по времени. В частности, переговоры о приеме Турции в ЕС были начаты осенью 2005 года.

Первый с 2019 года саммит ЕС - КНР, по мнению европейских дипломатов, должен помочь сгладить наиболее острые противоречия между Брюсселем и Пекином. В частности, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны попытаться убедить руководство КНР, что решение Евросоюза провести переоценку отношений с Китаем, чтобы "обезопасить их" для Европы, не является курсом на экономическую войну против Китая.