В Грузии заявили об очереди из более 850 большегрузов на выезде из РФ в страну

В пресс-службе МВД по республике отметили, что очередь связана с тем, что ранее, во время запрета на проезд, накопилось много машин и количество выезжающих из России большегрузов увеличивается

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Количество большегрузного транспорта на территории Северной Осетии, ожидающего выезда из России в Грузию, составляет более 850 единиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На стоянке находятся 550 большегрузов, на дороге - 300. Легковых в очереди нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме. Очередь связана с тем, что ранее, во время запрета на проезд, накопилось много машин и количество выезжающих из России большегрузов увеличивается.

За сутки на таможне было оформлено на въезд в Россию 502 большегруза, на выезд - 688.

Согласно информации на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди в настоящее время находится 2 338 грузовых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.