Глава МИД Словакии не увидел возможности вступления Украины в ЕС на нынешнем этапе

Юрай Бланар подчеркнул, что не знает, как Еврокомиссия сможет обосновать предложение о членстве в условиях военного конфликта

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар не представляет возможность принятия Украины в Евросоюз во время происходящего в этой стране военного конфликта. Такое мнение политик высказал в интервью новостному порталу Standard.sk.

"Не могу в нынешних условиях представить это [вступление Украины в ЕС], - сказал он. - Интересно, как, например, госпожа [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве Украины или начале обсуждения [возможности] ее членства в Евросоюзе, отвечать на вопрос, как мы можем начать переговоры с находящейся в военном конфликте страной".

Украина, по словам Бланара, от вступления в Евросоюз находится "очень далеко". Словакия поддерживает реализацию процесса присоединения этой страны к ЕС при условии выполнения ею условий, стандартных для государств-кандидатов. На запланированном 14-15 декабря саммите ЕС будут обсуждаться вопросы, связанные с перспективой принятия в состав сообщества Киева.