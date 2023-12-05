Президент Нигерии счел несчастным случаем удар БПЛА, при котором погибли более 80 человек

Бола Тинубу выразил соболезнования семьям жертв и населению региона

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу признал атаку беспилотника (БПЛА) в штате Кадуна на мирных жителей "несчастным случаем" и выразил соболезнования семьям жертв и населению региона. Об этом говорится в заявлении главы государства, распространенном его администрацией.

"Президент Бола Тинубу выражает сочувствие семьям жертв, народу и правительству штата Кадуна в связи с несчастным случаем со взрывом в деревне Тундун Бири в районе местного самоуправления Игаби", - говорится в сообщении. Как отмечается в заявлении, глава государства также поручил провести тщательное и полноценное расследование инцидента и призвал к спокойствию, пока власти внимательно изучают произошедшее.

Как ранее сообщало Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, число погибших из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Нигерии, произошедшей в ночь на 4 декабря в штате Кадуна на северо-западе страны, достигло 85. По данным газеты Vanguard, представители ВВС Нигерии заявили, что в момент атаки не проводили никаких операций в штате, и подчеркнули, что ВВС "не единственная структура, обладающая боевыми беспилотниками на северо-западе Нигерии". В свою очередь генерал-майор нигерийской армии Валентин Окоро сообщил властям штата, что военные "выполняли обычную контртеррористическую миссию в штате Кадуна", и непреднамеренно атаковали мирных жителей.