Президент Намибии отверг обвинения в том, что его дети ездили в Дубай на COP28 за госсчет

За последние девять лет президентская чета, как утверждает администрация Хаге Гейнгоба, ни разу не нарушала предписания казначейства, согласно которым члены правительства не могут оплачивать расходы на авиабилеты своим детям за счет государства

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Намибии Хаге Гейнгоб и его жена Моника отвергли утверждения СМИ и пользователей соцсетей о том, что их дети посетили 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае за государственный счет. Об этом сообщила администрация лидера страны в соцсети X (ранее Twitter).

"В обвинениях, что дети президентской четы отправились в Объединенные Арабские Эмираты за государственный счет, нет правды. <…> Общественность и СМИ Намибии должны быть уверены, что ни один цент государственных средств не был потрачен на детей первой пары", - говорится в заявлении.

За последние девять лет президентская чета, как утверждает администрация, ни разу не нарушала предписания казначейства, согласно которым члены правительства не могут оплачивать расходы на авиабилеты своим детям за счет государства.

Как отмечает газета Windhoek Observer, официальное заявление стало ответом на распространяемые в соцсетях обвинения в адрес президента и его жены в использовании бюджетных средств для оплаты поездок членов их семьи в составе делегаций на международные мероприятия. По данным издания, подобные обвинения выдвигались не только в случае с детьми Гейнгоба на COP28, но и в ходе поездки президента на пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году.