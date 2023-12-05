Послы стран Балтии выразили польским властям недовольство из-за блокады границы Украины

Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас заявила, что этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел ее страны Маргуса Цахкны с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве выразили властям Польши недовольство из-за блокады перевозчиками границы с Украиной. Об этом, как сообщил портал гостелерадио ERR, заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

"В Варшаве состоялась встреча (демарш) трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши", - приводит ERR слова Кикас. "Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Еврокомиссией", - заявила она.

Представитель эстонского МИД также подтвердила, что этот вопрос обсуждался и на встрече министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном в понедельник.

Польские перевозчики 6 ноября заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.

В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша по-прежнему будет требовать от Евросоюза восстановить выдачу разрешений для грузоперевозчиков с Украины.