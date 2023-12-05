Афросоюз выразил обеспокоенность роспуском парламента в Гвинее-Бисау

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат выступил с осуждением насилия, совершенного представителями нацгвардии западноафриканской страны, выразил поддержку народу и правительству, а также призвал "все заинтересованные стороны" к диалогу

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат выразил обеспокоенность в связи с решением президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало распустить парламент на фоне попытки госпереворота. Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети X (ранее Twitter).

"Председатель [комиссии] с беспокойством отмечает роспуск Национальной народной ассамблеи (парламент Гвинеи-Бисау - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Вместе с тем Факи Махамат выступил с осуждением насилия, совершенного представителями нацгвардии западноафриканской страны, выразил поддержку народу и правительству Гвинеи-Бисау, а также призвал "все заинтересованные стороны" к диалогу.

Как сообщали СМИ, вечером 30 ноября бойцы национальной гвардии Гвинеи-Бисау похитили находившегося под стражей министра экономики и финансов Сулеймана Сейди и еще одного представителя правительства, подозреваемых в коррупции и выводе из казны $10 млн. Перестрелки между подразделениями нацгвардии и армии продолжались 30 ноября и 1 декабря. Конфронтация завершилась, когда командир мятежных силовиков полковник Виктор Тчонго сдался властям. Президент страны позднее охарактеризовал ситуацию как спланированную попытку госпереворота и объявил о создании комиссии по ее расследованию. 4 декабря глава государства подписал декрет о роспуске парламента в ходе заседания госсовета. В июне 2023 года оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде победила на всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте.