Палата представителей заявила о сокрытии Минюстом от законодателей сведений о сыне Байдена

Авторы доклада пришли к выводу, что Минюст "проявлял предпочтительное отношение к Хантеру Байдену на протяжении всего расследования его многочисленных предполагаемых преступлений"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Соединенных Штатов скрывает от американского Конгресса запрашиваемую законодателями информацию о сыне президента Джо Байдена Хантере Байдене. Об этом говорится в 78-страничном докладе, подготовленном сотрудниками юридического комитета, комитетов по доходам и расходам, по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США. Он попал в распоряжение газеты Politico, которая опубликовала его.

Речь идет о проводимом республиканцами, контролирующими нижнюю палату законодательного органа, расследовании многочисленных нарушений в разбирательстве, касающемся сына американского лидера, его результаты могут лечь в основу дела об импичменте хозяина Белого дома. Так, главное ведомство США по сбору налогов - Служба внутренних доходов (СВД) - порекомендовало в 2022 году предъявить Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов в размере $2,2 млн с доходов в $8,3 млн, однако Минюст воспрепятствовал проведению расследования, рассказали ранее конгрессменам бывшие сотрудники СВД.

В докладе подчеркивается, что Минюст "скрывает от комитетов информацию", касающуюся сына главы государства. Ведомство, отмечают авторы работы, "до сих пор не выполнило в полном объеме запросы о предоставлении соответствующих документов и препятствует расследованию комитетов". "Вопиющее пренебрежение ведомством конституционно предписанными обязательствами перед комитетами - еще одно пятно, которое администрация Байдена поставила на некогда высоко ценимую репутацию Минюста", - отметили авторы работы.

Расследование продолжается

Они добавили, что "расследование [республиканцев] еще далеко от завершения". "Комитеты продолжат сбор доказательств с целью установить, имеются ли достаточные основания для подготовки статей для импичмента президента Байдена для рассмотрения Палатой представителей в полном составе", - отмечается в документе.

Его авторы пришли к выводу, что Минюст "проявлял предпочтительное отношение к Хантеру Байдену на протяжении всего расследования его многочисленных предполагаемых преступлений, а затем пытался скрыть свои действия". Полученная комитетами информация подтверждает сведения о том, что Минюст "не спешил с расследованием в отношении Хантера Байдена и отступал от стандартных юридических процедур". При этом "политические назначенцы администрации Байдена осуществляли существенный надзор и контроль над расследованием" Минюста.

О деле сына Байдена

Федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, назначенный ранее спецпрокурором по расследованию дела сына президента, занимался делом Хантера Байдена с 2018 года. Его деятельность привлекла внимание общественности, когда два агента СВД заявили, что Минюст затянул расследование "политически чувствительного дела". Один из них утверждал, что Вайс говорил, будто окончательное решение о выдвижении обвинений принимал не он.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году и касается, в частности, неуплаты налогов и нарушений при владении огнестрельным оружием. Кроме того, высказываются подозрения, что Хантер Байден фактически торговал политическим влиянием своего отца в бытность последнего вице-президентом США (2009-2017). Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюремного заключения. 3 октября состоялось судебное заседание, на котором Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.