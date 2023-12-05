На Украине подписали закон о налоговых проверках

Принятие этого документа было одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Киеву новых траншей кредитов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Ну вот, только подписали [закон] № 10016д о частичных налоговых проверках", - написал он в своем Telegram-канале, указав, что "в лучшем случае" закон будет опубликован в среду и вступит в силу 7 декабря.

Железняк утверждает, что с подписанием этого закона Украина "все обязательства перед МВФ по кварталу".

Плановые налоговые проверки крупного и среднего бизнеса должны были быть возобновлены на Украине с 1 декабря, закон был направлен президенту страны на подпись 27 ноября, однако был подписан только сейчас. В первоначальном варианте закона предполагалось отменить мораторий на их проведение с 1 ноября. Налоговые проверки мелкого бизнеса (физических лиц - предпринимателей без образования юридического лица) будут возобновлены через год - с декабря 2024.

Мораторий на налоговые проверки был введен на Украине в марте 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В марте 2022 года был принят новый закон о моратории на проведение налоговых проверок в связи с введенным в стране военным положением.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что миссия МВФ с 6 ноября приступила к ревизии выполнения украинскими властями обязательств в рамках программы расширенного финансирования. МВФ ранее утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля. Еще один транш в $890 млн был выделен в июне. При этом для продолжения финансирования Украина должна реализовать так называемые "структурные маяки" - реформы, проведение которых МВФ считает необходимым для укрепления финансового положения государства. Одним из таких условий является отмена моратория на налоговые проверки как одна из мер для обеспечения роста поступлений в государственный бюджет.