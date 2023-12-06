Посол США обвинил Венгрию в пренебрежении интересами союзников по НАТО

Дэвид Прессман осудил Будапешт за укрепление связей с Москвой

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман подверг во вторник резкой критике венгерское правительство за имеющие, по его мнению, место пренебрежение интересами союзников по НАТО и укрепление связей с Россией в то время, когда члены альянса отстраняются от нее. С таким заявлением посол выступил в Американской торговой палате перед компаниями США, занимающимися инвестициями в Венгрии. Его слова приводит агентство Reuters.

По версии Прессмана, Венгрия процветала как член Евросоюза и НАТО, позволяя компаниям вести успешный бизнес на своей территории. "Сегодня мы все чаще видим союзника, который полагается на своих союзников по НАТО, но при этом чувствует себя комфортно, пренебрегая интересами этих союзников и нашего альянса, в том числе во время войны в Европе", - утверждал дипломат.

"Это пренебрежение очевидно, когда премьер-министр [Виктор Орбан] поддерживает [президента России Владимира] Путина, а его правительство угрожает задержать крайне необходимую помощь своему соседу, Украине, <...> когда независимые СМИ и структуры гражданского общества подвергаются расследованиям и нападкам", - полагает посол.

Прессман вновь раскритиковал венгерский законопроект о запрете финансирования политических партий из-за рубежа. По его версии, инициатива приведет к созданию "нового ведомства внутренней безопасности, вооруженного неограниченными и неконтролируемыми полномочиями проведения расследований".

Ранее государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что посол США в Будапеште ведет себя так, словно Венгрия - один из американских штатов.