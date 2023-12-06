Часть республиканцев ушла с закрытого брифинга в Сенате по Украине и Израилю

Сенатор Митт Ромни подчеркнул, что представители Республиканской партии настаивают на обеспечении охраны границы США

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Часть сенаторов-республиканцев покинула закрытый брифинг по вопросу о дополнительной помощи Украине и Израилю, поскольку демократы не выразили готовности удовлетворить их требования, касающиеся пресечения нелегальной иммиграции. Об этом заявил во вторник журналистам сенатор Митт Ромни (республиканец от штата Юта), трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Брифинг идет в настоящее время. Как вы можете представить, выступающие говорят то, что всем нам известно", - отметил законодатель. "Республиканцы говорят, что есть поддержка Украины, но должна быть обеспечена охрана нашей границы", - добавил он.

Говоря о мерах по пресечению нелегальной иммиграции в США, сенатор подчеркнул: "Это нужно сделать, или не будет помощи Украине и Израилю". "Мы хотим помочь Украине и Израилю, но нам нужно, чтобы демократы поняли, что в этом случае есть обмен, сделка - покончить с тем, что граница открыта. Они не хотят этого делать. Так что республиканцы просто уходят с брифинга, потому что люди там просто не хотят обсуждать то, что нужно для заключения сделки", - добавил сенатор.

"Несколько из нас ушли, - далее уточнил Ромни. - Просто незачем сидеть и слушать людей, которые говорят о том, как важно помочь Израилю, Украине. Мы это знаем. Я в полной мере согласен с этим".

Запрос администрации

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.