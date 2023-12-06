Китай выступил за диалог с Британией и против гегемонии

Глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Пекин неизменно следует по пути мирного развития

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Китайские власти стремятся к продвижению диалога с Великобританией и выступают против гегемонии и протекционистских мер. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с первым министром, министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Дэвидом Кэмероном.

"Китай твердо придерживается многостороннего подхода, выступает против односторонней гегемонии, поддерживает свободную торговлю и противостоит протекционизму, - приводятся слова Ван И в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. - В условиях хаотичной международной ситуации, перед лицом нескончаемых глобальных вызовов КНР и Великобритания должны поддерживать связь и диалог, укреплять координацию и углублять сотрудничество".

Дипломат подчеркнул, что КНР неизменно следует по пути мирного развития, проводит последовательную и стабильную политику в отношении других стран. "Развитие Китая означает наращивание глобальной мирной силы, способствует усилению фактора международной стабильности", - подытожил он.