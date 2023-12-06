Посол в РФ сообщил, что Израиль будет отвечать огнем на обстрел со стороны КПП "Рафах"

Александр Бен Цви отметил, что атаковать первым еврейское государство не будет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Израиль ответит огнем на обстрелы своей территории со стороны контрольно-пропускного пункта "Рафах" между Египтом и Палестиной. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Если рядом с КПП "Рафах" будут выпускать ракеты по нам, то будет ответ на точке. Если оттуда ничего не будет, то будет все нормально", - сказал посол.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.