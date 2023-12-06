В Гайане сообщили о контакте с военными США после заявлений Мадуро о спорной территории

Армия страны находится в состоянии повышенной боевой готовности, заявил гайанский президент Мухаммед Ирфаан Али

ГАВАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Армия Гайаны находится в состоянии повышенной боевой готовности и поддерживает контакты с военными США после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать на спорной с республикой территории штат в составе Боливарианской Республики. Об этом во вторник заявил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али.

"Вооруженные силы Гайаны находятся в состоянии повышенной боевой готовности и поддерживают контакт со своими военными коллегами, включая Южное командование США, - сказал глава государства, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Венесуэла отвергла международное право, верховенство закона в целом, фундаментальную справедливость и мораль, а также сохранение международного мира и безопасности. Они буквально объявили себя вне закона".

Ирфаан Али отметил, что власти Гайаны обратятся в Совет Безопасности ООН, чтобы урегулировать ситуацию. Он отметил, что обсудил обострение ситуации с генсеком ООН Антониу Гутерришем, представителями Организации американских государств (ОАГ), США, Бразилии и Франции.

Президент Мадуро во вторник предложил Национальной ассамблее (однопалатный парламент) принять закон о создании штата Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума, состоявшегося 3 декабря. Также он сообщил о создании Зоны интегральной обороны Гайаны-Эссекибо. Глава государства утвердил план социального обслуживания населения региона и выдачу венесуэльских удостоверений личности гражданам, проживающим на этой территории.

Мадуро дал указание государственной нефтегазовой компании PDVSA и Венесуэльской корпорации Гайаны CVG создать соответствующие подразделения Гайаны-Эссекибо и выдавать лицензии на добычу нефти, газа и полезных ископаемых. Он установил срок в три месяца для прекращения добычи нефти на неделимитированных участках морского шельфа по лицензиям, выданным иностранным компаниям правительством Гайаны.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе. ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.