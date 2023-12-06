В Сенате считают, что Украина может стать частью РФ, если США не продолжат ей помогать

Член Сената Конгресса США от Демократической партии Крис Мерфи выразил разочарованность тем, что республиканцы относятся к этому несерьезно

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Украина может стать частью России, а Киев - российским городом, если американские законодатели не согласуют дополнительную помощь стране на 2024 год. Такое мнение высказал член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи (от штата Коннектикут).

"Нам прям сейчас нужно принять решение: будет ли Киев российским или украинским городом. Я разочарован тем, что республиканцы относятся к этому несерьезно, все объясняется ставками в этой ситуации. А ставки таковы : будет ли существовать Украина через 12 месяцев или будет частью России", - сказал законодатель в интервью изданию Defense News.

Ранее Мерфи, комментируя сохраняющиеся между демократами и республиканцами в США ожесточенные разногласия по поводу запроса американской администрации на выделение из бюджета дальнейшей крупной финансовой помощи Киеву, сказал журналистам, что он не сомневается в том, что Соединенные Штаты вот-вот бросят Украину.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз, в том числе во вторник, о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.