Politico: ЕС на саммите с КНР поднимет тему экспорта товаров двойного назначения в РФ

По данным газеты, в Евросоюзе выражают обеспокоенность обходом санкций

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите ЕС - КНР намерены затронуть вопрос об экспорте Пекином товаров двойного назначения в РФ с целью ограничения таких поставок. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщества.

"Мы очень обеспокоены обходом санкций <...> и хотели бы, чтобы Пекин обратил внимание на некоторые организации, которые обходят наши санкции", - приводит издание высказывание представителя ЕС. "Предпочтительный вариант заключается в том, чтобы Китай сам разобрался с [проблемой], но у нас есть инструменты, чтобы справиться с ней самостоятельно, если это необходимо", - сказал он.

Как отмечает Politico, на Западе "существуют опасения" в отношении предполагаемых, но не подтвержденных "поставок КНР в РФ бронежилетов или дронов", а также технологий двойного назначения.

Отвечая ранее в Брюсселе на вопрос журналистов о потенциальной военной помощи Китая России, представитель высокого ранга ЕС заявил, что у сообщества по-прежнему нет каких-либо доказательств.

Саммит ЕС - КНР пройдет 7-8 декабря в Китае. Предыдущий очный саммит Евросоюза и КНР состоялся в 2019 году.