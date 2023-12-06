Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

Садыру Жапарову исполнилось 55 лет

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров, которому исполнилось 55 лет, запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

"Сегодня у президента Садыра Жапарова юбилей, но он запретил подарки, человек исключительной скромности", - приводит слова Байсалова киргизское информагенство 24.kg.

Байсалов добавил, что "президент смог полностью изменить ситуацию в стране во всех отношениях", проводя преобразования "в исторических масштабах". По его словам, глава государства намерен продолжать реформы.

Жапаров отмечает день рождения 6 декабря, президенту исполнилось 55 лет.