В КНР потребовали от США не потворствовать "независимости Тайваня"

Глава МИД Китая Ван И призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела китайской стороны

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Вашингтон должен прекратить поддерживать сепаратистские силы, выступающие за отделение Тайваня от Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что "независимость Тайваня" означает войну".

По его словам, Пекин "не потерпит и не проявит снисхождения" к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся рисковать и провоцировать инциденты, продвигающие "независимость Тайваня".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.