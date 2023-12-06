СМИ: проверка документов сократила число украинских грузовиков на границе с Польшей

По данным портала Do Rzeczy, с 30 ноября сотрудники польского госказначейства проверяют тех водителей, которые декларировали провоз гуманитарной помощи на Украину и таким образом пропускались организаторами блокады без очереди

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Проверка документов на груз резко сократила количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью на заблокированных польскими перевозчиками погранпереездах на польско-украинской границе. Об этом сообщает польский интернет-портал Do Rzeczy.

Do Rzeczy приводит слова представителя Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Яцека Сокола о том, что с четверга сотрудники госказначейства Польши начали проверять документы у тех украинских водителей, которые декларировали провоз гуманитарной помощи на Украину и таким образом пропускались организаторами блокады без очереди.

"Украинские водители информировали своих шефов, что будет проверка документов и скорее всего будут возбуждены уголовные дела, поскольку подделка документов наказывается. И этих грузовиков сразу стало гораздо меньше", - сообщил Яцек Сокол.

Польские грузоперевозчики начали блокаду основных погранпереездов на польско-украинской границе 6 ноября. В час они пропускали на Украину всего по три большегрузных автомобиля, делая исключение для машин с военными грузами, животными, скоропортящимися продуктами и гуманитарной помощью. На прошлой неделе организаторы блокады выяснили, что несколько украинских водителей под видом "гуманитарки" пытались ввезти на Украину дорогие автомобили и яхты.

Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.

В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша по-прежнему будет требовать от Евросоюза восстановить выдачу разрешений для грузоперевозчиков с Украины.