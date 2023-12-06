Эрдоган рассчитывает, что Греция и Турция подпишут Декларацию о добрососедстве

По словам президента Турции, в подходе Анкары к международным отношениям и дипломатии заложена концепция win-win

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Турция надеется подписать с Грецией Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве во время официального визита в Афины президента Реджепа Тайипа Эрдогана 7 декабря. Об этом сам турецкий лидер заявил в интервью греческой газете Kathimerini.

"Греция - наша соседняя страна, и мы всегда останемся соседями, - сказал Эрдоган. - Мы имеем одну и ту же географию, одно и то же море. Мы дышим одним и тем же воздухом. Мы связаны нашим прошлым. Есть много вопросов, которые мы пока не смогли решить между собой. Обе страны знают это. Однако от нас зависит, позволим ли мы этим проблемам вызвать напряженность и разногласия между нашими правительствами и нашими народами. В этом смысле я говорил о "новой странице" в наших отношениях и принципе win-win ("беспроигрышный вариант")".

По словам Эрдогана, концепция win-win уже заложена в подходе Турции к международным отношениям и дипломатии. "Если разногласия разрешаются мягко, посредством диалога и нахождения точек соприкосновения, то это идет на пользу всем, - сказал президент Турции. - В последнее время у нас появилась хорошая динамика в выстраивании наших отношений с Грецией в рамках этой концепции. Мы возродили двусторонние механизмы, которые долгое время бездействовали. Наши каналы диалога открыты и работают на всех уровнях. Взаимные визиты часты. У нас есть воля развивать на основе взаимного доверия наше сотрудничество во многих областях, важных для наших стран и региона. Теперь обе стороны несут ответственность за укрепление, институционализацию и продвижение этого понимания. Я думаю, что господин [премьер-министр Греции Кириакос] Мицотакис имеет такую же волю. В Декларации о дружественных отношениях и добрососедстве, которую мы надеемся подписать в Афинах 7 декабря, будет также четко зафиксировано это общее намерение".

Отношения Турции и Греции

Греция и Турция, являющиеся союзниками по НАТО, оказались на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых острова под общим названием Имиа. Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. островов в Эгейском море, но Афины заявляют о праве расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного международным морским правом. В свою очередь Анкара неоднократно предупреждала, что подобный шаг станет поводом для объявления войны.

При этом Турция не признает 10-мильной воздушной зоны Греции над островами, считая, что воздушное пространство ограничено 6 милями. Турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгались в зону полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, Греция поднимала на их перехват свою авиацию. Анкара неоднократно заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, включая демилитаризацию островов. Греция заявляет о готовности вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить результаты на рассмотрение Международного суда (ООН) в Гааге.