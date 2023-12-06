ХАМАС призвало мировое сообщество сорвать планы Израиля по перемещению палестинцев

В движении отметили, что в этом отношении "высоко ценят позицию Египта, который категорически отвергает подобные планы"

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с обращением к мировому сообществу с требованием вмешаться и остановить планы израильских властей по перемещению палестинцев со своих земель - из сектора Газы и Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикального движения.

"Мы [сторонники ХАМАС] подтверждаем единую позицию палестинцев в противостоянии заговору, целью которого является переселение палестинского народа, и отвергаем любые проекты по переселению жителей Газы будь то на Синайский полуостров или в любое иное место. У нашего народа только одна родина и только одна земля, на которой он живет, - это Палестина", - указывается в заявлении.

ХАМАС предостерегло от любого соглашения с израильскими властями по поводу проекта перемещения, который, по убеждению движения, "прикрывается лозунгами защиты [палестинцев], гуманитарной помощи и создания зон безопасности". "Кто хочет помочь палестинскому народу, - отметило ХАМАС, - должен стремиться остановить эту войну [в Газе], открыть пограничные переходы на границе с сектором, а не способствовать планам вытеснения палестинцев с их земли".

Движение призвало мировое сообщество "вмешаться, чтобы остановить заговор оккупационных [израильских] властей по перемещению палестинского народа за пределы его родины". В ХАМАС указали, что в этом отношении "высоко ценят позицию Египта, который категорически отвергает подобные планы", и призвали Каир "сохранять ее и противостоять агрессии [Израиля]".