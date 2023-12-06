Система ПВО Израиля перехватила ракету класса "земля - земля" над Красным морем

До этого сигналы воздушной тревоги сработали в Эйлате

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Запуск ракеты класса "земля - земля" в сторону Израиля был зафиксирован после срабатывания сигналов воздушной тревоги в Эйлате. Ракета перехвачена над Красным морем системой ПВО при помощи противоракетного комплекса "Стрела", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Эйлат, был зафиксирован пуск ракеты класса "земля - земля" в сторону Израиля, которая была успешно перехвачена в районе Красного моря системой "Стрела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "цель не перелетела на территорию Израиля и не представляла угрозы для гражданского населения". "Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - добавили военные.

Ранее армейская пресс-служба впервые с конца ноября проинформировала, что сигналы воздушной тревоги прозвучали в Эйлате, который находится на берегу Красного моря на самом юге Израиля и значительно удален от сектора Газа. В прошлом месяце поступали сообщения о перехватах ракет и иных враждебных целей в небе над Красным морем. Ответственность за эти запуски ранее брало на себя йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы).