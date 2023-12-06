Минторг США продлил экспортные ограничения против "Белавиа"

Как отметили в ведомстве, авиакомпания продолжает организовывать рейсы на самолетах американского производства в нарушение ограничений, введенных США после начала спецоперации РФ на Украине

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило экспортные ограничения в отношении белорусской компании "Белавиа". Об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в сборнике официальных документов американского правительства.

Белорусская авиакомпания, по версии Вашингтона, продолжает организовывать рейсы на самолетах американского производства в нарушение ограничений, введенных США после начала российской специальной военной операции на Украине. Изначально ограничения в отношении "Белавиа" были введены в июне прошлого года сроком на 180 дней, потом они были продлены 13 декабря и 7 июня.

С 24 февраля прошлого года Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении продукции авиационной сферы, направляемой в Россию, а также ввело новые требования, касающиеся лицензирования определенных самолетов и запчастей. С 2 марта прошлого года бюро приняло аналогичные меры в отношении Белоруссии, включая новые лицензионные требования. В результате любой самолет, выпущенный в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если такое транспортное средство предназначено для России.