Глава МИД Армении назвал продуктивной встречу с Лавровым в Скопье

ЕРЕВАН, 6 декабря. /ТАСС/. Встреча глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Скопье была продуктивной. Об этом в парламенте в ответ на вопрос одного из депутатов заявил сам Мирзоян.

"Повестка двусторонних отношений между Арменией и Россией охватывает множество областей и вопросов, и у нас есть частично совпадающие или пересекающиеся интересы в регионе. Поэтому нам всегда есть что обсудить с Российской Федерацией, и мы с большим удовольствием используем возможности для контактов. И на этот раз министр иностранных дел России представил нам свое видение некоторых недавних геополитических событий и мы поделились своими взглядами на российское восприятие различных чувствительных вопросов. Я считаю, что встреча прошла продуктивно", - отметил он и добавил, что "встреча не была инициирована армянской стороной".