Дэвид Прессман подверг резкой критике венгерское правительство за пренебрежение интересам союзников по НАТО

БУДАПЕШТ, 6 декабря. /ТАСС/. Венгрия во внешней политике следует своим национальным интересам. Так политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ответил американскому послу в Будапеште Дэвиду Прессману.

"Ответ Прессману: нравится вам это или нет, но основа внешней политики Венгрии - национальные интересы", - написал Балаж Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман подверг во вторник резкой критике венгерское правительство за имеющие, по его мнению, место пренебрежение интересами союзников по НАТО и укрепление связей с Россией в то время, когда члены альянса отстраняются от нее.

Ранее государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что посол США в Будапеште ведет себя так, словно Венгрия - один из американских штатов.