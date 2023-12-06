Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине до ухода на рождественские каникулы

Как отметил американский президент, отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Конгрессу США необходимо одобрить пакет помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине месяца. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу.

"Конгресс должен принять дополнительные ассигнования по Украине, прежде чем он уйдет на праздничные каникулы [в середине месяца]", - отметил глава государства.

По его словам, отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы.