Главы МИД Венесуэлы и Гайаны обсудили по телефону территориальный конфликт

Каракас "указал на необходимость остановить действия, которые обостряют конфликт на территории Гайаны-Эссекибо"

КАРАКАС, 6 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны Иван Хиль и Хью Тодд провели по просьбе гайанской стороны телефонный разговор по территориальному конфликту между двумя странами и договорились о продолжении контактов. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на странице Хиля в соцсети Х.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла информирует о том, что сегодня по просьбе гайанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хью Тодда с министром иностранных дел Иваном Хилем для обсуждения вопроса по территориальному спору после консультативного референдума 3 декабря, созванного Национальной ассамблеей [Венесуэлы]", - сказано в заявлении.

"Венесуэльская сторона проинформировала правительство Гайаны о массовом участии в опросе народного мнения, что стало неоспоримым мандатом для венесуэльских институтов по урегулированию территориального конфликта на основе Женевского соглашения, подписанного в 1966 году", - сообщил МИД.

Венесуэльская сторона также "указала на необходимость остановить действия, которые обостряют конфликт на территории Гайаны-Эссекибо", добавили в министерстве. По его информации, "стороны договорились сохранять коммуникационные каналы связи".