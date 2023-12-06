США выступают против создания буферной зоны внутри сектора Газа

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что территория не должна быть сокращена "никаким образом"

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не поддерживают идею создания буферной зоны на территории сектора Газа. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Объясняя позицию американской администрации, Миллер сослался на основные, с точки зрения Вашингтона, принципы урегулирования палестино-израильского конфликта, озвученные госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Токио несколько недель назад.

"Один из этих принципов заключается в том, что территория сектора Газа не должна быть сокращена никаким образом. Это остается нашей позицией. Поэтому если любая предполагаемая буферная зона будет находиться внутри Газы, это станет нарушением этого принципа", - сказал он, подчеркнув, что США выступают против создания такой буферной зоны.