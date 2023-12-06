США заявили о готовности смягчить санкции против Белоруссии, если она сменит курс

Также Соединенные Штаты готовы обсуждать перспективы нормализации двусторонних отношений, отметил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы обсуждать возможность смягчения своих односторонних санкций в отношении Белоруссии и перспективы нормализации двусторонних отношений в случае смены курса Минском. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы готовы говорить об изменении своей политики, смягчении санкций и улучшении отношений, когда режим [в Минске] освободит всех своих политических заключенных, прекратит репрессии против белорусского народа и участие в войне России против Украины", - утверждал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также подтвердил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Вашингтоне. В стенах Госдепартамента с ее участием идет первый раунд "стратегического диалога между США и белорусским демократическим движением", заявил Миллер. Никаких деталей он не привел.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов и позже выехала в Литву. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии проходили массовые акции протеста.

В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого координационного совета во главе с Тихановской. В марте 2023 года нынешнего года Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.