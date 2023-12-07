Афины и Анкара в ходе визита Эрдогана в Грецию подпишут некоторые соглашения

Ожидается, что турецкий лидер встретится с президентом Греции Катериной Сакелларопулу

АФИНЫ/АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начинает официальный визит в Грецию, в ходе которого стороны подпишут некоторые меморандумы и соглашения в рамках позитивной повестки взаимодействия. Решение острых спорных вопросов, как ожидается, будет отложено.

Турецкий лидер сначала встретится с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Одновременно греческие министры проведут двусторонние переговоры со своими турецкими коллегами для обсуждения документов, которые будут подписаны. Министры обороны встретятся отдельно. После этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис примет Эрдогана в своей резиденции Дворец Максима, по итогам лидеры сделают заявления для прессы. После этого пройдет пленарное заседание Высшего совета сотрудничества двух стран под руководством Мицотакиса и Эрдогана. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее предупредил, что Греция, не собирается делать уступки в сфере своих суверенных прав, но не хочет, чтобы разногласия с Анкарой приводили к кризисам. По словам представителя, встреча лидеров и заседание совета сотрудничества двух государств "станут еще одним важным шагом в усилиях двух стран, направленных на укрепление атмосферы диалога". Маринакис отметил, что имеется единственный спор, который нужно разрешить, - это разграничение исключительных экономических зон и континентального шельфа, но есть и другие важные вопросы, которые обсуждаются на этой стадии диалога.

Информационный портал Iefimerida указал, что Мицотакис и Эрдоган, как ожидается, обсудят дальнейшие шаги в отношениях и контактах двух стран на основе трех направлений, которые были согласованы во время их встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле: политический диалог, меры укрепления доверия и позитивная повестка двустороннего сотрудничества. По информации портала, как ожидается, две стороны подпишут не менее 20 соглашений, главным из которых станет соглашение по миграции.

В Турции нынешний уровень отношений с Грецией оценивают как стабильный и открывающий новые возможности для улучшения диалога. Эрдоган планирует взять в Афины делегацию из восьми министров, в частности главы МИД Хакана Фидана, руководителя МВД Али Ерликая, министра национальной обороны Яшара Гюлера. Также в делегацию войдут глава Минторга Омер Болат и министр культуры Мехмет Нури Эрсой.

Ожидается, что в рамках визита Эрдогана и заседания Высшего совета сотрудничества будут подписаны некоторые меморандумы и соглашения в сферах экономики, торговли, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, таможни, туризма и спорта. О том, будут ли подписываться какие-либо документы по линии Минобороны, пока не сообщается. Эрдоган ранее заявлял, что с надеждой смотрит на перспективы взаимоотношений двух стран. При этом он декларировал, что не намерен в ходе переговоров давить на Грецию, чтобы добиться единоличных выгод только для Турции. Эрдоган подчеркивал, что намерен ехать в Афины с желанием найти компромисс в урегулировании двусторонних отношений. По его словам, турецкая делегация намерена обеспечить беспроигрышный подход для обеих сторон.

Накануне визита в интервью газете Kathimerini турецкий лидер заявил, что Турция надеется подписать с Грецией Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Эрдоган также отметил, что Турция не угрожает Греции, если нет угроз ей со стороны Афин, и рассчитывает на взаимное сотрудничество. Президент предложил расширять двустороннее взаимодействие во всех секторах - в экономике, торговле, транспорте, энергетике, здравоохранении, технологиях, образовании, темах, которые касаются молодежи. По словам Эрдогана, нужно также проявить взаимную заботу об исторических и культурных ценностях двух стран. "Идет ли речь о темах, связанных с Эгейским морем, о совместной борьбе с нелегальной иммиграцией или текущих проблемах турецкого меньшинства в Греции, нет такой проблемы, которую мы не могли бы решить посредством диалога, основанного на взаимной доброй воле", - подчеркнул президент.

Он также выразил мнение, что Греция и Турция имеют, кроме спора о континентальном шельфе в Эгейском море, другие вопросы, которые можно было бы рассмотреть в Международном суде в Гааге. По словам Эрдогана, в двусторонних отношениях есть много взаимосвязанных проблем, которые необходимо решить, и их нужно рассматривать в комплексе.

Отношения Турции и Греции

Греция и Турция, являющиеся союзниками по НАТО, оказались на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых острова под общим названием Имиа. Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем 2 тыс. островов в Эгейском море, но Афины заявляют о праве расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного международным морским правом. В свою очередь Анкара неоднократно предупреждала, что подобный шаг станет поводом для объявления войны.

При этом Турция не признает 10-мильной воздушной зоны Греции над островами, считая, что воздушное пространство ограничено шестью милями. Турецкие истребители с вооружением на борту ранее регулярно вторгались в зону полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, Греция поднимала на их перехват свою авиацию. Анкара неоднократно заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, включая демилитаризацию островов. Греция заявляет о готовности вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить результаты на рассмотрение Международного суда в Гааге.

В связи с визитом Эрдогана греческая полиция по соображениям безопасности запретила митинги, шествия и публичные собрания в некоторых районах Афин с 06:00 до 18:00 по местному времени (с 07:00 мск до 19:00 мск). По информации газеты Proto theme, более 3,5 тыс. греческих полицейских будут задействованы в обеспечении безопасности во время визита президента. Во время проезда его кортежа будет ограничено движение на дорогах. Повышенные меры безопасности будут приняты и в афинском международном аэропорту.