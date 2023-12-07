В Гайане заявили о надежде на активную роль Бразилии в ситуации вокруг Эссекибо

Президент республики Мухаммед Ирфаан Али отметил, что Бразилиа направила группу посланников в Каракас для переговоров

ГАВАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Руководство Гайаны надеется на активную позицию Бразилии по недопущению обострения ситуации в регионе в контексте территориального спора республики с соседней Венесуэлой. Об этом в среду заявил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али.

"Мы надеемся, что Бразилия будет играть ведущую роль, значительную роль в обеспечении того, чтобы этот регион оставался <…> регионом мира и стабильности, где все мы можем сосуществовать в гармонии, - приводит его слова бразильский портал G1. - Перед референдумом [в Венесуэле по принадлежности территории Гайана-Эссекибо] я разговаривал с президентом [Бразилии Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой]. Президент и правительство Бразилии направили группу посланников в Венесуэлу для переговоров с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро. <…> Мы уверены, что Бразилия будет действовать ответственно, так, как подобает стране, которая демонстрирует зрелость и лидерство".