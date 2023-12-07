Посла РФ вызвали в МИД Великобритании после введения санкций против двух россиян

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании после того, как Лондон ввел санкции против двух членов хакерской группировки Callisto, якобы связанной с ФСБ. Об этом говорится в заявлении, распространенном Форин оффисом.

"Соединенное Королевство и его союзники сегодня (7 декабря) раскрыли серию предпринятых российскими спецслужбами попыток осуществления киберопераций, направленных против высокопоставленных лиц и организаций. Правительство Соединенного Королевства считает, что это делалось с намерением использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику и демократические процессы", - сказано в заявлении МИД, ранее объявившего о введении санкций против двух членов хакерской группировки Callisto, известной также под названиями Seaborgium, Star Blizzard и Cold River и якобы связанной с ФСБ.

"Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития также вызвало посла России, чтобы выразить глубокую обеспокоенность продолжающимися попытками России использовать кибернетические возможности для вмешательства в демократические процессы в Соединенном Королевстве и за его пределами", - сообщили в ведомстве.