Профсоюз в Финляндии пригрозил правительству масштабной забастовкой

Объединение профсоюзов выступает, в частности, против несправедливых сокращений социального обеспечения, которое, по их мнению, не соответствует экономической ситуации

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Объединение профсоюзов Финляндии (SAK) объявило о планах масштабной забастовки в различных отраслях промышленности 14 декабря, из-за нежелания правительства вести переговоры. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Профсоюзы объявят о деталях забастовки в ближайшие дни, в соответствии с законодательством.

Объединение профсоюзов выступает против несправедливых сокращений социального обеспечения, которое, по их мнению, не соответствует экономической ситуации, планов правительства разрешить работодателям не оплачивать первый день больничного листа, запретить забастовки и ряд других инициатив, обозначенных в правительственной программе кабмина премьера Петтери Орпо.