СМИ: Минтуризма Индонезии предложило отменить визы для россиян и граждан еще 19 стран

В ведомстве намерены таким образом стимулировать экономический рост за счет туризма, сообщило издание Jakarta Globe

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Индонезии рассматривает возможность отменить визы для туристов из 20 стран, в том числе россиян, чтобы стимулировать экономический рост за счет туризма. Об этом сообщило издание Jakarta Globe.

По его данным, в четверг идею об отмене виз изложил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно на встрече с президентом страны Джоко Видодо. "Президент призвал нас завершить составление списка стран, имеющих право на участие в этой программе, к концу этого месяца, чтобы он мог его утвердить", - сказал министр по итогам совещания.

Власти Индонезии пока утвердили 18 из 20 стран, гражданам которых планируют разрешить безвизовый въезд. В списке значатся Китай, Индия, США, Британия, Франция, Германия, Россия, несколько ближневосточных и азиатских стран и территорий. Оставшиеся два места будут зарезервированы за государствами Ближнего Востока.

"[Все] эти страны дают значительный приток туристов в Индонезию. Кроме того, мы наблюдаем значительный приток туристов из нескольких стран Ближнего Востока, которые прибывают [в Индонезию] в особенности в целях инвестиций", - добавил министр.

Сейчас россиянам для въезда в Индонезию нужна виза. Оформляют ее в аэропорту прилета или в консульстве заранее, дают ее на месяц с возможностью продления.