Зампостпреда РФ при ОБСЕ обвинил организацию в отсутствии реакции на заявления Киева

Речь идет о словах официальных представителей украинских властей об отсутствии этнических русских в стране

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов никак не отреагировал на заявления представителей официального Киева об отсутствии на Украине этнических русских. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Расширение применения [на Украине] официальных языков стран ЕС, включая возможности обучения на родном языке, послабления в сфере СМИ и книгоиздательства, выглядят особенно цинично на фоне де-факто бессрочного запрета основного языка общения миллионов граждан - русского. Ощущая свою безнаказанность, представители киевского режима пошли еще дальше. Продолжая узаконивать репрессии - при полном попустительстве своих западных кураторов и правозащитных структур, - они перешли к отрицанию существования русскоязычного населения", - отметил Волгарев.

По словам дипломата, российская сторона не получила какой-либо реакции со стороны офиса комиссара и лично Абдрахманова "на такого рода ненавистнические высказывания, не соответствующие ни этнодемографическим реалиям, ни международным обязательствам" Украины.