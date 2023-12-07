Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что подписанная декларация позволит двум странам в дальнейшем расширить повестку диалога, экономическое сотрудничество и укрепить доверие

АФИНЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Греция и Турция подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщил глава греческого кабмина на совместной пресс-конференции с турецким лидером.

Мицотакис подчеркнул, что стороны подписали декларацию спустя 100 лет после Лозаннского договора, который в 1923 году юридически оформил распад Османской империи и закрепил территорию Турции в ее современных границах. "Декларация, которую мы только что подписали, полностью уважая права, проистекающие из суверенитета обеих стран, подтверждает отношения дружбы между нами, устанавливает принципы и ориентиры нашего диалога и определяет возможности нашего сотрудничества как в региональном, так и в международном плане", - подчеркнул он.

По мнению Мицотакиса, подписанная декларация позволит Греции и Турции в дальнейшем расширить повестку диалога, экономическое сотрудничество и укрепить доверие между странами. "Следующим этапом политического диалога, когда созреют условия, может стать подход к разграничению континентального шельфа и исключительных экономических зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. По мнению Греции, это представляет собой единственный спор, который может быть передан на рассмотрение международной юрисдикции с постоянной опорой на международное право и особенно морское право, которое является самым надежным ориентиром при разрешении международных споров", - сказал Мицотакис.

Греческий премьер-министр подчеркнул, что обе стороны договорились поддерживать контакты, а сам политик посетит весной Анкару перед тем, как встретиться с Эрдоганом в июле следующего года на саммите НАТО в Вашингтоне.

Отношения Турции и Греции

Греция и Турция, являющиеся союзниками по НАТО, оказались на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых острова под общим названием Имиа. Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. островов в Эгейском море, но Афины заявляют о праве расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного международным морским правом. В свою очередь Анкара неоднократно предупреждала, что подобный шаг станет поводом для объявления войны.

При этом Турция не признает 10-мильной воздушной зоны Греции над островами, считая, что воздушное пространство ограничено 6 милями. Турецкие истребители с вооружением на борту ранее регулярно вторгались в зону полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, Греция поднимала на их перехват свою авиацию. Анкара неоднократно заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, включая демилитаризацию островов. Греция заявляет о готовности вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон, чтобы представить результаты на рассмотрение Международного суда в Гааге.