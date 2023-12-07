Bloomberg: США может не хватить оружия для обеспечения своих нужд из-за помощи союзникам

По информации агентства, что в Соединенных Штатах продолжает действовать лишь один завод по производству пороха, необходимого для изготовления артиллерийских снарядов

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Возможностей ВПК США может не хватить для обеспечения нужд страны, так как Вашингтон активно поставляет вооружение своим зарубежным союзникам. Такое мнение высказало агентство Bloomberg.

"США продают, дают в долг и безвозмездно предоставляют оружие своим союзникам по всему миру, сокращая собственные запасы патронов, артиллерийских снарядов и другого вооружения, которое может понадобиться им в случае войны", - говорится в публикации.

По оценке Bloomberg, ВПК США может не справиться с производством необходимого для нужд страны количества боеприпасов. "Пентагон говорит, что они должны учитывать все непредвиденные обстоятельства и быть к ним готовы. <...>. Есть опасения, что противники [Соединенных Штатов] наблюдают за происходящим и могут воспользоваться возможностью, которая возникнет из-за слабых мест [в обороне] США или нехватки техники", - считает эксперт агентства Кортни Макбрайд, которая специализируется на вопросах национальной безопасности и международных отношений.

Агентство указывает, что в США продолжает действовать лишь один завод по производству пороха, необходимого для изготовления артиллерийских снарядов. Этот факт может служить примером "неспособности страны адаптировать свою производственную базу к реалиям эры конфликтов между великими державами", подытоживает Bloomberg.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что Вашингтон на 50% увеличил финансирование производства боеприпасов в связи с высоким расходованием американских снарядов Киевом. При этом, как сообщала американская телекомпания ABC, поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30% с начала операции Израиля в секторе Газа в октябре.