Представители ОДКБ и МККК обсудили сотрудничество по гуманитарным вопросам

Стороны в том числе рассмотрели "широкий круг вопросов по новым гуманитарным вызовам, а также по распространению знаний в области международного гуманитарного права"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Представители Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Международного комитета Красного Креста (МККК) обсудили расширение взаимодействия по гуманитарным вопросам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ по итогам VII Координационного совещания.

"Важным результатом проведенного мероприятия явилось подтверждение взаимной заинтересованности в совершенствовании механизма взаимодействия между ОДКБ и МККК по вопросам соблюдения положений МГП (Международное гуманитарное право - прим. ТАСС), применяемых в ходе вооруженных конфликтов. Определены конкретные шаги для дальнейшего расширения и углубления диалога по гуманитарным проблемам и вопросам, представляющим взаимный интерес", - указано в тексте.

В ОДКБ также отметили, что в ходе совещания представители рассмотрели "широкий круг вопросов по новым гуманитарным вызовам, а также по распространению знаний в области международного гуманитарного права, включая участие представителей МККК в проведении занятий в системе профессионально-должностной подготовки военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ и в ходе совместных учений сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ". "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию сотрудничества между МККК и ОДКБ на ближайшую и дальнейшую перспективу, а также по продолжению практики участия сторон в мероприятиях, организуемых ОДКБ и МККК, включая привлечение представителей МККК к подготовке и проведению совместных учений сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ", - добавили в организации.

В сообщении также указано, что "итоги проведенного мероприятия нашли отражение в резолюции VII Координационного совещания, которая будет определять основные направления взаимодействия между <...> организациями на ближайшую перспективу". "Стороны договорились провести следующее координационное совещание в 2025 году в городе Женеве", - заключили в ОДКБ.

В совещании приняли участие заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, директор управления оперативной деятельности Международного Комитета Красного Креста, должностные лица Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, представители региональной делегации МККК в Российской Федерации и Республике Беларусь.