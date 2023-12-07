Рабочая группа при СМИД ОДКБ отметила риски террористической угрозы из Афганистана

В организации также подтвердили готовность "оказывать содействие в координации деятельности государств - членов ОДКБ в стабилизации ситуации и налаживании мирных процессов" в этой стране

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участники заседания рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) констатировали сохранение неблагоприятных тенденций в области безопасности и отметили риски террористической угрозы, исходящие с территории Афганистана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОДКБ.

В организации информировали, что 7 декабря состоялось 38-е заседание Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря организации Самата Ордабаева.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане. Участники констатировали сохранение неблагоприятных тенденций в социально-экономической сфере и области безопасности. Подчеркнуты риски террористической и наркотической угроз, исходящих с территории этой страны", - уточняется в сообщении.

Кроме того, как указали в ОДКБ, была "подтверждена готовность Рабочей группы оказывать содействие в координации деятельности государств - членов ОДКБ в стабилизации ситуации и налаживании мирных процессов в Афганистане".

В мероприятии приняли участие делегации государств - членов ОДКБ, а также представители Контртеррористического управления ООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Антитеррористического центра СНГ, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ и Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В завершение был принят протокол заседания и план работы группы на первое полугодие 2024 года, информировали в организации.