Премьер Украины призвал граждан экономить электричество из-за дефицита мощностей

Денис Шмыгаль отметил, что "Укрэнерго" сейчас вынуждена привлекать аварийную помощь из Европы, а это "экстренная мера, и не всегда гарантированная"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал граждан сократить потребление электричества из-за наблюдаемого дефицита мощностей в энергосистеме страны.

"В нашей энергосистеме сейчас наблюдается дефицит мощности. <...> Сейчас правительство и энергетики призывают всех и каждого уменьшить потребление электроэнергии. Особенно с 9:00 до 19:00 (с 10:00 до 20:00 мск). Не включайте одновременно мощные электроприборы. Переносите стирку на ночные часы. Выключайте свет в помещениях, которые не используете", - написал он в Telegram-канале, отметив, что "Укрэнерго" сейчас вынуждена привлекать аварийную помощь из Европы, а это "экстренная мера, и не всегда гарантированная".

Шмыгаль считает, что торговые центры, магазины и рестораны также могут снизить "интенсивность освещения вывесок и витрин". "Предприятия могут пересмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности", - высказал предложение украинский премьер.

По его мнению, подобные меры позволят избежать введения графиков принудительного отключения электричества.

Ранее 7 декабря национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что страна вынуждена аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии во избежание отключений и для поддержания баланса. К этому привела сложная ситуация в украинской энергосистеме. Сейчас без электроэнергии на Украине остаются 408 населенных пунктов. В последний раз Украина аварийно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии в конце ноября.

В начале октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что 300 объектов энергетической инфраструктуры страны были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.