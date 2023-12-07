Суд рассмотрит апелляцию экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа по делу о коррупции

Политика обвиняют по делу об инвестировании незадекларированных средств в покупку сталелитейного комплекса "Аль-Азизия" в Саудовской Аравии

ИСЛАМАБАД, 7 декабря. /ТАСС/. Высокий суд Исламабада решил рассмотреть апелляцию бывшего премьер-министра Пакистана, лидера партии "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)" 73-летнего Наваза Шарифа по делу об инвестировании незадекларированных средств в покупку сталелитейного комплекса "Аль-Азизия" в Саудовской Аравии.

По сообщению газеты Dawn, рассмотрение состоится 12 декабря. В ходе слушаний суд проанализирует показания стороны обвинения и факты, которые служили доказательством вины политика.

"Несмотря на уже вынесенный в 2018 году обвинительный приговор Шарифу по этому делу, на предстоящих слушаниях экс-премьер будет рассматриваться как обвиняемый, а не осужденный", - заявил судья Высокого суда Исламабада Миангуль Хасан Аурангзеб.

Суд под его председательством в конце ноября отменил приговор, по которому Шариф отбывал 10-летнее заключение по делу о злоупотреблениях при покупке квартир в жилом комплексе "Авенфилд аппартментс" в Лондоне.

Наваз Шариф в 2018 году был признан виновным в коррупции, связанной с инвестированием незадекларированных средств в покупку комбината "Аль-Азизия". Антикоррупционный суд Исламабада приговорил политика к семи годам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере $2,5 млн. Экс-премьер считает вынесенный ему приговор политически мотивированным.

В октябре 2019 года Высокий суд Исламабада освободил Шарифа под залог по гуманитарным соображениям, после чего правительство, которое возглавлял Имран Хан, разрешило ему выехать на лечение в Лондон на восемь недель. Однако Шариф затем отказался возвращаться в Пакистан. В связи с этим срок действия его заграничного паспорта не был продлен, экс-премьер оказался в изгнании в Великобритании. 21 октября Шариф вернулся на родину из Лондона, чтобы возглавить кампанию своей партии накануне предстоящих 8 февраля выборов в парламент.