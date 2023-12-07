В США заявили о необходимости страны подать Ирану "военный сигнал"

По словам выдвинутого президентом США Джо Байденом на пост первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла, Соединенные Штаты должны изолировать иранскую сторону дипломатически в международном плане

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация рассматривает Иран как "стратегического заклятого врага" и изучает возможность подачи ему "военного сигнала" о намерении противодействовать шагам Тегерана. Об этом заявил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Мы, считаю, находимся сейчас в такой ситуации, при которой Иран играет роль, столь сильно противоречащую нашим интересам, что мы должны быть еще более бдительными. Мы должны подать военный сигнал относительно того, что на провокации будут даны ответы, причем суровые ответы. Мы должны изолировать их дипломатически в международном плане", - сказал Кэмпбелл, выступая на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мне кажется, на, вероятно, любом уровне Иран является нашим стратегическим заклятым врагом", - подчеркнул Кэмпбелл, который до недавних пор занимал пост координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома.

Кроме того, дипломат подтвердил, что правительство США в настоящее время не готово ставить вопрос о возможном восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. "Возвращаясь к СВПД: он попросту не рассматривается. Это не обсуждается", - сообщил Кэмпбелл.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако едва ли не в последний момент переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре 2022 года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию. Видеозапись этой встречи стала впоследствии достоянием гласности.