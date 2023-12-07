7 декабря, 17:04,
обновлено 7 декабря, 17:15

Азербайджан и Армения обменялись задержанными военными

Александр Патрин/ ТАСС
© Александр Патрин/ ТАСС

Азербайджанская сторона освободила 32 армянских военнослужащих

БАКУ, 7 декабря. /ТАСС/. Азербайджан и Армения договорились об обмене задержанными в разное время обеими сторонами военнослужащими.

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"В результате переговоров между администрацией президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих", - говорится в совместном заявлении администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, опубликованном агентством АзерТАдж. 

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